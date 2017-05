Legge elettorale, M5s a Pd: "Fare insieme i correttivi necessari"

"Facciamo notare che nessuno nel M5s ha parlato di soglie specifiche in merito alla legge elettorale. Dunque, niente speculazioni". Lo dice Danilo Toninelli, membro 5 Stelle della Commissione Affari costituzionali della Camera. "Chiediamo al Pd - aggiunge - un segno di responsabilità: invitiamo il partito di maggioranza a venire in commissione per discutere su come ridare sovranità ai cittadini, ragionando su eventuali correttivi di governabilità".