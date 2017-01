Legge elettorale, Berlusconi: "Preferenze sono il sistema peggiore"

No alle preferenze - Silvio Berlusconi ha parlato della legge eletttorale in una lunga intervista rilasciata a "La Stampa". Intervista in cui si è schierato contro il sistema delle preferenze, reo di non garantire la rappresentanza degli elettori: "I candidati devono piuttosto essere proposti agli elettori in piccole circoscrizioni, in modo che i cittadini sappiano con chi hanno a che fare e dove cercarli dopo l'elezione".



L'Europa e le colpe di Renzi - Il leader di Forza Italia ha parlato anche di economia e, in particolare, della richiesta europea di una manovra correttiva da 3,4 miliardi: "In questa vicenda si sommano due torti, uno europeo e uno italiano. Entrambi vanno al di là della responsabilità contingente del governo Gentiloni, che si trova a gestire una situazione che ha ereditato". Secondo Berlusconi, il torto dell'Europa è "quello di applicare un rigore burocratico e formalistico" che non tiene conto dello sviluppo e soprattutto "delle particolari condizioni dell'Italia, dall'emergenza profughi a quella dei terremoti". Il torto italiano, invece, risale al precedente governo: "Renzi ha impostato un bilancio in deficit, quindi creando ulteriore indebitamento, non per fare investimenti o per rilanciare lo sviluppo, ma per distribuire promesse di denaro a pioggia in vista del referendum. Quel progetto è fallito, ma sono rimasti i conti da pagare".



"Trump ha ragione su Putin" - Un pensiero rivolto oltre oceano, dove da poco è iniziata l'era Trump negli Stati Uniti: "Io da un lato vedo con molto favore il ritorno ad una collaborazione con la Russia di Putin che per l'America e tutto il mondo libero dev'essere un amico e un alleato, non certo un nemico". Mneo positivo, invece, il parere di Berlusconi sulle politiche commerciali fino ad ora espresse dal tycoon: "Vedo tutti i rischi di un ritorno all'isolazionismo. Sarebbe un grave errore, se accadesse, sia per il mondo intero, ma anche per l'America".



Una stoccata alla Lega - In attesa di capire se Forza e Italia e la Lega Nord possano coalizzarsi in vista delle future elezioni, Berlusconi non risparmia una stoccata al partito di Salvini, che in sede europea, si è astenuto sul voto di Tajani all'Europarlamento: "Sono rimasto molto deluso. Non credevo che la Lega potesse essere indifferente nella scelta fra un moderato espressione del centro-destra e un esponente del Pd sostenuto da tutta la sinistra. Faccio fatica a capire, ma non voglio polemizzare: per me le ragioni dell'alleanza sono piu' importanti".