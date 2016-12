Landini: non fondo nuovo partitoCamusso: all'oscuro dell'iniziativa

19:21 - "Quelli che sono in malafede tentano di descrivere l'iniziativa nella logica politica, quelli che sono in buona fede non hanno capito". Lo afferma il segretario della Fiom Maurizio Landini spiegando che la sua coalizione sociale non è un nuovo partito. "Io non voglio uscire dal sindacato", aggiunge. Poi l'affondo a Renzi: "Ha cancellato lo Statuto dei lavoratori. Non non condivido quella politica, farò di tutto per cambiarla".

Landini agita la sinistra di Paolo Scarlata

"Il sindacato non fa politica. Se il sindacato non e' un soggetto politico diventa un sindacato aziendale e corporativo", sottolinea Landini a 'In mezz'ora', motivando appunto il fatto di "non voler uscire" dal sindacato, che però, va aggiornato. "C'è un problema di riforma anche della Cgil, quello che sta accadendo cambia tutto è anche il sindacato deve cambiare o è fuori".



Il segretario della Fiom torna poi a criticare il governo Renzi e le sue scelte in materia di lavoro e diritti. "Io e i lavoratori cambieremo Paese più di Renzi", afferma, sottolineando però ancora una volta di "non pensarci proprio" a candidarsi. "La coalizione sociale parte dal sindacato, io debbo riunire tutti i lavoratori", aggiunge.



Questo governo non ha consenso - "E' una balla che questo governo ha consenso, tanto che si fa votare le cose mettendo la fiducia. La forza di Renzi deriva anche dagli errori fatti dai sindacati", nel Paese "la maggioranza non va a votare, e al governo interessa solo far votare chi vogliono loro", conclude Landini sottolineando come ci sia una parte del Paese che non si "sente rappresentato".



Camusso all'oscuro di tutto - Nè il segretario Susanna Camusso, né la segreteria della Cgil erano stati informati dell'iniziativa organizzata ieri dalla Fiom per l'avvio di una ''coalizione sociale'', né tantomeno hanno espresso appoggio a quel progetto. E' quanto precisa il portavoce di Susanna Camusso.