La scuola in piazza contro la riforma Matteo Renzi: "Ascoltiamo la protesta"

Il mondo della scuola scende in piazza per contestare la riforma del governo. Mentre a Roma si svolge il corteo dei sindacati, il ministro Giannini replica: "Da sette anni non ci si occupava di scuola per cambiarla ora lo facciamo ascoltando tutti". Il sottosegretario Faraone: "Sul preside non si torna indietro". Intanto Agnese Landini, moglie di Matteo Renzi, è entrata regolarmente nella scuola di Pontassieve dove insegna.

16:48 Renzi: scuola autonoma cambia Italia

"Il governo è pronto a incentivare la grande intuizione che è l'autonomia, la possibilità di non essere in mano alle circolari ministeriali o sindacali ma alle famiglie e agli studenti: se facciamo questo sulla scuola cambiamo l'Italia". Lo ha detto Matteo Renzi a Trento. Nel giorno dello sciopero contro la riforma, il premier ha aggiunto: "Siamo pronti a discutere di assunzioni e di organizzazione del sistema scolastico".

16:41 Boldrini: protesta merita rispetto e risposte

"La protesta degli insegnanti e delle insegnanti che hanno manifestato in tante piazze, merita di essere considerata con grande rispetto e attenzione". Lo scrive su Fb la presidente della Camera, Laura Boldrini. "Mi auguro che, in questi giorni in Commissione e dal 15 maggio in Aula, la scuola italiana, i suoi docenti, possano avere le risposte che meritano", aggiunge.

16:34 Renzi: senza questa riforma l'Italia non cambia

"Il governo ha messo più soldi sulla scuola ed è pronto a incentivare la grande intuizione che è l'autonomia, cioè la possibilità per la scuola di non essere in mano alle circolari ministeriali o sindacali ma alle famiglie e agli studenti: se facciamo questo sulla scuola cambiamo l'Italia sennò non andiamo da nessuna parte". Così il premier Matteo Renzi a Trento.

16:11 Ministro: "Preside? Avrà le sue responsabilità"

"E' una costruzione che è stata fatta su un punto di forte novità: dare al preside la responsabilità funzionale che ha e che deve avere in maniera formale e in maniera anche riconoscibile e valutabile, quindi si tratta di un leader educativo e non di altre definizioni fantasiose". Lo afferma il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini rispondendo ad una domanda sul ruolo dei dirigenti scolastici.

16:07 Giannini: con ddl portiamo precariato a 2,5%

"Il precariato in Italia è arrivato alla punta massima del 18%, anzi, a voler essere precisi, al 17,9% nel 2007. Noi con questo ddl portiamo il precariato alle sua dimensione fisiologica, che è il 2,5%, cioè - spiega il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini - togliamo quella fetta di instabilità che ha impedito alla scuola italiana di fare sempre una programmazione incidendo violentemente sulla vita di tante persone".

15:59 Giannini: rispettare sciopero ma anche governo

"Rispetto per lo sciopero, come è doveroso che sia, ma rispetto per il governo che fa il suo lavoro, propone un progetto educativo molto innovativo e rispetto per il Parlamento che è il portatore delle istanze di cambiamento del provvedimento stesso". Lo afferma ai cronisti a Montecitorio il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini.

15:52 FOTO - Agnese Renzi regolarmente a scuola

13:32 Renzi: modello istruzione classica non è in discussione

"Compito della scuola è non solo educare dei lavoratori ma dei cittadini: svegliare l'emozione di fronte alla poesia. Nessuno di noi vuole mettere in discussione il grande modello di istruzione classica. Educhiamo cittadini, non skills o curricula vitae. Ma parliamo anche di apprendistato e sistema duale per l'alternanza scuola-lavoro, perché non significa archiviare l'istruzione classica". Lo afferma Matteo Renzi a Bolzano.

13:07 Matteo Renzi: "Ascoltiamo la protesta"

"Oggi abbiamo il coraggio di rimettere in moto le energie migliori partendo dalla scuola. Ci sono tante persone che protestano: qualcuno dice che protestano sempre ma noi ascoltiamo le protesta, è giusto affrontarla ed entrare nel merito". Così Matteo Renzi in visita a Bolzano.

12:45 Grasso: Senato disponibile a incontrare docenti

"C'è la disponibilità del Senato a sentire i docenti che oggi hanno scioperato". Lo ha detto il Presidente del Senato, Piero Grasso. "Perché per la buona scuola - ha aggiunto - serve un confronto positivo per arrivare a soluzioni possibilmente condivise. La scuola è dei docenti e dei ragazzi ed è il futuro del Paese".

12:37 Palermo, insegnanti occupano assessorato

Cinquanta insegnati stanno occupando a Palermo l'assessorato comunale alla Pubblica istruzione, in via Notarbartolo, mentre è ancora in corso la manifestazione in piazza Verdi, dove sta parlando il segretario della Uil Scuola, Claudio Parasporo.

12:18 A Milano 30mila in piazza

A Milano sono in piazza trentamila persone, secondo i sindacati, per protestare contro la riforma della scuola. E' quanto viene annunciato dal palco sotto l'Arco della Pace al'arrivo della testa del corteo mentre la coda si trova ancora in piazza XXV Aprile davanti al negozio di Eataly. Terrà il comizio finale Francesco Scrima, leader Cisl scuola.

11:23 Organizzatori: "100mila al corteo di Roma"

Sono oltre centomila, secondo fonti della Cgil, i manifestanti che stanno sfilando per le vie del centro a Roma contro il ddl La buona scuola. Mentre la testa del corteo è arrivata a piazza del Popolo è ancora gremita piazza della Repubblica, raduno di partenza di chi contesta il progetto di Renzi.

10:58 Cgil: "Modifiche? C'è grande arroganza"

"Io penso che ci sia un'arroganza infinita che è quella di rispondere a ogni obiezione con il tirare dritto, cioè con l'assenza di argomenti, senza l'idea di come bisogna cambiare. Un Paese normale guarderebbe alla reazione che c'è nel mondo della scuola e proverebbe a discutere scelte diverse". Lo ha detto il leader della Cgil, Susanna Camusso.

10:40 Camusso: "Contrastare la dispersione"