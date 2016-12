La minaccia di De Luca: "O i rom si integrano o saranno espulsi"

"Dai campi rom c'è la partenza di gruppi di persone responsabili dei roghi, da lì partono spedizioni per rubare i tombini di ghisa e il rame, si ruba acqua e energia elettrica. Come si svuotano i campi? Con le forze di polizia, si va e si sgomberano o si mandano in galera. Non conosco altre regole in un Paese civile". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca.



In merito al progetto di un ecovillaggio dei rom a Giugliano (Napoli), il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha spiegato: "E' un progetto del Ministero dell'Interno - ha detto - con mezzo milione di finanziamento a cui noi della Regione abbiamo aggiunto 900.000 euro dal fondo sociale. Ci sono 50 famiglie disponibili ad avere una vita stanziale".