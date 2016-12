Le opposizioni contro il governo - Sia M5s sia Forza Italia hanno gridato alla vergogna in Aula per l'uso della fiducia da parte dell'esecutivo e la "nuova maggioranza" con i verdiniani. "Un'altra vergognosa zattera di salvataggio è arrivata anche oggi da Verdini e i suoi in favore del governo. I verdiniani hanno prima annunciato che non avrebbero partecipato al voto di fiducia sull'omicidio stradale, poi nel dubbio che non si raggiungesse il numero legale, si sono precipitati per votare e salvare in extremis l'esecutivo", afferma la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Nunzia Catafalco. Renato Brunetta dal canto suo stigmatizza "i comportamenti del governo e della maggioranza che continuano a infrangere qualsiasi regola parlamentare".



Boschi: "Orgogliosi di aver posto la fiducia" - Del tutto contraria al parere delle opposizioni Maria Elena Boschi: "Credo che il governo non solo non si debba vergognare ma debba essere orgoglioso di mettere la prosecuzione della propria attività e carriera e politica a tutela delle vittime della strada, per riconoscere diritti a loro e alle loro famiglie. Quindi sicuramente il governo non si vergogna di mettere la fiducia su un provvedimento così sentito dai cittadini", ha sottolineato il ministro per i Rapporti con il Parlamento.



Renzi: "Finalmente è legge" - "Per Lorenzo, per Gabriele, per le vittime della strada. Per le loro famiglie. L'omicidio stradale è legge.#finalmente". Lo scrive il premier Matteo Renzi su Twitter.