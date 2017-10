L. elettorale, Camera conferma fiducia su art. 1 e 2: M5s e sinistra in piazza

Il governo incassa le prime due fiducie alla Camera sulla legge elettorale, quelle sugli art. 1 e 2. Giovedì ci sarà il terzo voto sull'ultima fiducia. M5s e sinistra scendono in piazza Montecitorio e al Pantheon per protestare. Grillo sul blog arringa i cittadini: "Avrete la vostra parte di responsabilità se nascerà l'ennesima porcata". Lo stop al dibattito con lo strumento della fiducia non piace a Napolitano: "Non mi resta che intervenire al Senato".