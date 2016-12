Jobs Act, ancora un rinvio in Cdm

Ancora un rinvio per l'approvazione in Consiglio dei ministri degli ultimi quattro decreti attuativi del Jobs Act. Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, dopo un colloquio con il premier Matteo Renzi, ha dichiarato: "Non c'è alcun problema di merito, c'erano troppi provvedimenti all'ordine del giorno ed altri temi con scadenze più stringenti". I decreti andranno in Consiglio dei ministri "la prossima settimana".