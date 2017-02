Italicum, le motivazioni della Consulta: premio ballottaggio lesivo e garantire maggioranze omogenee

E' stata depositata dalla Corte Costituzionale la sentenza relativa alla legge n. 52/2015 sulla legge elettorale "Italicum". Per la Consulta il premio di ballottaggio "attribuito al secondo turno resta un premio di maggioranza e non diventa un premio di governabilità". Per questo deve essere vincolato all'esigenza costituzionale "di non comprimere eccessivamente il carattere rappresentativo dell'assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto".

Con il ballottaggio previsto dall'Italicum il rispetto dei principi del "carattere rappresentativo dell'assemblea elettiva e l'eguaglianza del voto" non è "garantito" dato che "una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo e ciononostante ottenere il premio", con un "effetto distorsivo analogo" a quello individuato per il Porcellum con un "eccessivo sacrificio" dei due principi costituzionali indicati.



Per la Corte costituzionale "ben può il legislatore innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi, purché tale meccanismo premiale non sia foriero di un'eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa".



In questo caso, però, la Corte ravvisa una "lesione" della Costituzione per le "concrete modalità dell'attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio" laddove "prefigura stringenti condizioni che rendono inevitabile la conquista della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi da parte della lista vincente".



"Capilista bloccati espressione partiti" - Il Porcellum "non consentiva all'elettore alcun margine di scelta dei propri rappresentanti, prevedendo un voto per una lista composta interamente da candidati bloccati". Nell'Italicum è bloccato solo il capolista e inoltre va considerato che "l'indicazione di candidati capilista è anche espressione della posizione assegnata ai partiti politici dall'art. 49 della Costituzione". E' una delle motivazioni con cui la Consulta, nell'esaminare l'Italicum, non ha accolto i rilievi sui capilista bloccati.