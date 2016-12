Imola, al via il raduno dei Cinque Stelle Grillo congela la candidatura di Di Maio

"Se entriamo noi a governare, se metti persone perbene dove c'erano i ladri: siamo già una finanziaria...", ha dichiarato Grillo al suo arrivo. "Sui sindaci a 5 Stelle - ha aggiunto - state facendo una campagna disonesta, dite che non sappiamo governare. Dove ci siamo noi il debito è diminuito". Grillo ha citato l'esempio di Pomezia, "dove il bilancio è in attivo per la prima volta".



Casaleggio: "A Roma ci aiutano a vincere" - "Per le elezioni comunali di Roma, "vedremo, certamente ci stanno aiutando". Lo ha detto Gianroberto Casaleggio. Nessun commento, però, sui nomi: Casaleggio si è limitato a ribadire che per le scelte dei candidati il movimento ha delle regole. "I candidati - ha detto - saranno scelti dagli iscritti. Non adesso, ma prima delle elezioni, quindi speriamo molto presto".



"Pronti a governare, ma non ci sono nomi" - "Certamente siamo pronti a governare, ma non ci sono nomi", ha quindi sottolineato Casaleggio, rispondendo ai giornalisti che gli chiedeva un commento sulla sfida per il governo del Paese che il Movimento sta lanciando con la manifestazione di Imola.



Di Maio: "Rispetteremo le nostre regole" - Una posizione che ha ribadito anche il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, smarcandosi dalle polemiche sulla sua possibile candidatura. Per la scelta del candidato presidente del Consiglio, come pure per i sindaci nei Comuni dove si vota nella prossima primavera, "rispetteremo le regole, quindi avrete un candidato presidente sicuramente incensurato, un candidato sindaco residente nella città in cui si candida che non sarà un politicante di mestiere. Alle regole non si deroga, perché è l'unico modo per far diventare la nostra comunità di cittadini qualcosa di di diverso dalla politica che ci ha distrutti".