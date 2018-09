Il ministro della Salute: "Sì a liberalizzare le droghe leggere"

Il tema "non è un punto contenuto nel contratto di governo" e nemmeno "se ne sta discutendo in Parlamento". Ma il ministro della Salute, Giulia Grillo, si dice "favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere". Il ministro è favorevole "anche alla cannabis terapeutica", e spiega che per questo specifico utilizzo "ci sono grandi vantaggi per i malati che la usano".