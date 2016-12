Grillo, la svolta: "Nessun passo di lato da parte mia, farò il capo a tempo pieno per vincere le elezioni"

"Pensavo che la gente ci urlasse contro qui - ha detto -, invece ci sprona ad andare avanti. Venisse qui Renzi a fare due passi...".



"Settimana prossima arriva un nuovo regolamento del Movimento" - "La settimana prossima uscirà un nuovo regolamento del M5s e in tv andrà solo chi dovrà parlare di un tema, del nostro programma. Si va in tv sulla base dei programmi", ha annunciato Grillo. "Possiamo morire e rinascere, abbiamo subito minacce e calunnie ma andiamo avanti coesi più di prima", ha aggiunto.



"Seconda fase M5s, ora nuovo entusiasmo" - "Adesso faremo una cosa bellissima, ricompatteremo tutto, siamo di fronte alla seconda ondata di questo esperimento che è il M5s", ha sottolineato Grillo tra un selfie e un abbraccio con i cittadini palermitani. "Nella prima fase siamo stati topi da esperimento - ha proseguito -. Siamo entrati nel labirinto, abbiamo trovato il formaggio, ma l'abbiamo solo assaggiato". Nella prima fase del Movimento 5 Stelle, agli esordi, "c'era un'esplosione di entusiasmo, mi ricordo con Casaleggio, i V-day...".



"Se devo fare il capo politico, lo farò" - "Se devo fare il capo politico lo faro'. Io ci sono a tempo pieno. Voglio vincere le elezioni e dimostrare che possiamo governare Torino, Roma, Livorno... anche con gli sbagli che abbiamo fatto. E ci serve questa storia", ha detto Grillo prima di entrare nel backstage del palco principale del Foro Italico.



"Cambi in Direttorio? Parola inventata da media" - "Bisogna tornare alla visione di quello che era il Movimento, che è come vogliamo vivere tra dieci anni", ha poi dichiarato il numero uno pentastellato. "Se cambio il Direttorio? Il Direttorio è una parola che avete inventato voi, sono 5 persone che io e Casaleggio assieme alla Rete avevamo scelto perché il Movimento stava diventando enorme", ha aggiunto.



"Rivalità Direttorio? Normale" - Rivalità nel Direttorio? "Forse sì, è normale, del resto la tv è immagine, c'è quello che funziona di più o quello che funziona meno". I parlamentari "li ho visti un po' stanchi, ma è normale", aggiunge ma a chi gli chiede se li abbia visti affascinati dal potere replica: "Quello no".



Di Battista: "Renzi militarizza piazze, noi le riempiamo" - "Le nostre piazze sono sempre piene, ci sono pochi carabinieri e pochi poliziotti perché non ce n'è bisogno. Invece Catania due settimane fa era militarizzata per l'arrivo di Renzi". E' quanto ha dichiarato il deputato Alessandro Di Battista, dopo essere giunto in moto al raduno M5s. "Militarizzare una città per il presidente del Consiglio: io mi farei un esame di coscienza se fossi al posto suo", ha aggiunto.



Fico: "M5s è partecipazione, andiamo avanti su questa strada" - "Il Movimento è partecipazione e condivisione. Noi andiamo avanti su questa strada". A dirlo è il deputato e componente del direttorio M5s Roberto Fico durante Italia 5 Stelle. "Non esistono fughe in avanti o indietro, non esistono lotte intestine, esiste il Movimento", sottolinea Fico, che aggiunge: "Non esistono vip o big, non esiste Fico o Di Maio: esistono persone che partecipano".