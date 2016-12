26 febbraio 2015 Grillo e Casaleggio ricevuti da Mattarella M5S: "Incontro cordiale e costruttivo" Al colloquio, durato poco meno di un'ora, ha partecipato anche la più giovane iscritta al Movimento, la siciliana Maria Teresa Lucia Furia Tweet google 0 Invia ad un amico

14:02 - E' durato poco meno di un'ora l'incontro al Quirinale tra la delegazione del M5S, guidata da Beppe Grillo, e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il colloquio - si legge sul blog del leader 5 Stelle - è stato cordiale e costruttivo e, da parte del M5S, si spera che in futuro ve ne siano altri". All'incontro, erano presenti anche Gianroberto Casaleggio e la più giovane iscritta al Movimento, la siciliana Maria Teresa Lucia Furia.

"Al Presidente della Repubblica è stato lasciato un breve documento riassuntivo delle nostre proposte", si legge poi sul blog. E ancora: "Vogliamo ringraziare Mattarella per l'incontro, per la simpatia e per il permesso di portare al Quirinale una persona iscritta al M5S non eletta ancora in alcuna istituzione (Maria Teresa Lucia Furia, ndr) in rappresentanza di tutti gli iscritti ed attivisti che ogni giorno operano sul territorio per rendere migliore l'Italia".



"Rai, accelerare la riforma dell'informazione" - Nel documento consegnato a Mattarella, Grillo e Casaleggio scrivono: "E' necessaria un'accelerazione della riforma dell'informazione" della Rai che "eviti sprechi e duplicazioni e promuova sinergie tra le testate giornalistiche", "rafforzando oggettività, imparzialità, completezza e lealtà dell'informazione" ed "evitando ingerenze dei partiti".



"Legge elettorale, valuti se promulgarla" - "Al di là dei profili di incostituzionalità (rilevati puntualmente dal gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle in Senato una questione pregiudiziale)", Mattarella valuti la "promulgazione della norma, dal momento che disciplina l'elezione soltanto di una Camera, a costituzione vigente".



Quirinale: "Atmosfera serena" - L'incontro tra Mattarella e la delegazione del M5S , confermano fonti del Quirinale, si è svolto in una "atmosfera serena".