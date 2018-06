Governo, Pier Silvio Berlusconi: "Non temiamo reazioni"

"Ritengo che sia un fatto positivo che l'Italia abbia un governo, questo è già un fatto fondamentale. Faccio impresa e la stabilità è la cosa più giusta". Lo afferma l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, aggiungendo: "Sul governo Conte non ho opinioni o giudizi. Non temiamo contraccolpi al di là delle cose dette in campagna elettorale e non temiamo alcun tipo di reazione nei nostri confronti. Non avrebbe alcun senso".