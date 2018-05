Mattarella: "Non c'è maggioranza politica, via a governo neutrale" | Salvini e Di Maio dicono no: voto subito

"Scelgano i partiti, con il loro libero comportamento, nella sede propria, il Parlamento, tra queste soluzioni alternative: dare pienezza di funzioni a un governo che stia in carica finche' tra di loro non si raggiunga una intesa per una maggioranza politica e comunque non oltre la fine dell'anno, oppure nuove elezioni subito, a luglio oppure in autunno". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per quanto riguarda le eventuali elezioni subito, ha ricordato che "sarebbe la prima volta nella storia della Repubblica che una legislatura si conclude senza neppure essere avviata, che il voto popolare non viene utilizato e non produce alcun effetto".