Governo, la Casellati riferisce al Presidente Mattarella | Toti: "Il centrodestra non è divisibile"

"Quello di Matteo Salvini è un po' l'ottimismo della volontà - ha proseguito Toti - credo che nella sua trattativa stia cercando con sincerità e anche con tenacia di mettere insieme un governo. Qualche passo avanti con il M5s in realtà c'è stato: l'idea di un confronto sui programmi mi sembra una cosa buona e giusta, ma un confronto non può escludere dal tavolo chi ha contribuito a scrivere il programma del centrodestra, non può escludere due partiti su tre della coalizione di centrodestra".



Meloni a Di Maio: "Per fare Batman devi vincere alle urne" - "Dedico il titolo di una canzone di Cesare Cremonini a Luigi di Maio: 'Nessuno vuole essere Robin', ma per essere Batman devi vincere le elezioni". Lo ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, rivolgendosi al candidato premier 5 Stelle.



Per quanto riguarda l'ipotesi di Fico "esploratore", il presidente della Camera si porrebbe come un interlocutore tutt'altro che sgradito all'ala "aperta" del Pd che, a differenza dei renziani, non ha chiuso le porte a un confronto con il M5s. Dal canto loro i 5 Stelle hanno chiarito che Fico rappresenta "una figura istituzionale" e "se dovesse ricevere il mandato esplorativo, lo condurrà con la funzione istituzionale, e non di partito".



Toninelli: "Meglio il voto che tirare a campare" - "Ce la stiamo mettendo tutta per dare agli italiani un governo che migliori loro la vita. Rimaniamo noi stessi: intransigenti e legati ai nostri principi, in primis la coerenza". E' quanto ha scritto su Twitter il capogruppo alla Camera del M5s, Danili Toninelli, aggiungendo: "Un governo che tiri a campare non ci interessa, a quel punto meglio il voto. Stateci vicini. Grazie".