Governo, all'asta su eBay altre 33 auto blu Fino a oggi incassati 702mila euro

14:53 - Scatta una nuova asta di auto blu sullo spazio eBay del governo: 33 vetture del ministero della Difesa saranno messe in vendita, secondo quanto fa sapere l'esecutivo. Fino a questo momento Palazzo Chigi ha messo all'asta 118 veicoli e 82 sono quelli venduti. Si calcola un incasso pari a 701.987 euro, con una plusvalenza di 104.402 euro dovuta ai rilanci. Gli introiti andranno a finire in un fondo destinato al calo del deficit.

Delle auto vendute, 35 erano Bmw, 21 Lancia, 15 Alfa Romeo, 6 Audi (4 delle quali blindate), 3 Subaru e 2 Jaguar. Riguardo ai vecchi proprietari, Palazzo Chigi precisa che "61 provenivano dal ministero dell'Interno (55 della Polizia di Stato, 6 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), 5 dal ministero della Difesa (Reggimento di Manovra Interforze) e 16 dal ministero della Giustizia (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria).



Gli acquisti sono stati fatti un po' in tutt'Italia (23 al Nord, 24 al Centro, 30 al Sud) ma, spiega il governo, "non mancano alcune sorprese: 5 auto sono state acquistate dall'estero, 3 in Germania e 2 in Francia. In particolare, in Germania è stata acquistata una delle due Audi A8 del ministero dell'Interno in uso ai Presidenti Emeriti della Repubblica".