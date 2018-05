Gentiloni: intollerabile uso del gas in Siria, lavorare per la pace

"L'utilizzo di armi chimiche in Siria da parte del regime di Assad non può essere tollerato". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, sottolineando che tuttavia "oltre alla risposta ai crimini dobbiamo innanzitutto lavorare per la pace". "Quelle immagini di bambini intossicati non possono lasciarci indifferenti, è una tragedia che sembra non finire mai", ha aggiunto il presidente del Consiglio.