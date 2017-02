Fuorionda di Delrio: "Renzi tratta scissione come una cosa normale"

"Sarà una cosa come la rottura della diga in California, hai presente?". A parlare, in un fuorionda durante un convegno sul trasporto pubblico a Roma, è il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, che discute con il presidente della Commissione Trasporti della Camera, Michele Meta, sulla possibile scissione del Pd. E Delrio punta il dito contro Renzi: "Non ha fatto nemmeno una telefonata per evitare la rottura".

Delrio spiega che lui e il segretario hanno "litigato di brutto, perché non è che puoi trattare questa roba come un passaggio normale. Cioè, tu devi far capire che piangi se si divide il Pd. Non che non te ne frega. Non ha fatto neanche una telefonata".



Delrio spiega anche che "una parte ha già deciso poi dentro ci sono anche i renziani", che pensano che con la scissione "diminuiscano i posti da distribuire" ma "non capiscono un cazzo" perché la scissione "sarà come la rottura della diga in California, c'è una crepa, e l'acqua dopo non la governi più".