Nella notte spuntano murales a Roma: dal bacio di Di Maio-Salvini al volontariato della Meloni

Un murale con l'immagine di Luigi Di Maio e Matteo Salvini che si baciano è spuntato in via del Collegio Capranica, al centro di Roma. Dopo qualche ora è stato "censurato" con rifiuti di cartone ammucchiati uno sopra l'altro. Poco più in là, opera dello stesso artista, lo street artist TvBoy, anche un altro murale con protagonista Giorgia Meloni con un bambino di colore in braccio. La leader di FdI, scrive l'autore sul suo profilo Instagram, "folgorata sulla via di Damasco, si pente e decide di dedicarsi al volontariato per #proactivaopenarms e #savethechildren e di aiutare i bambini rifugiati".