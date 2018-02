Elezioni, sondaggio Tecnè: il centrodestra continua ad avanzare

Continua la crescita del centrodestra nelle intenzioni di voto nel sistema maggioritario per le elezioni politiche in programma il 4 marzo: un sondaggio di Tecnè evidenzia una crescita dello 0,3% in una sola settimana (dal 39% al 39,3%). Per quanto riguarda invece la percezione dell'immigrazione da parte degli italiani, il 71% degli intervistati considera elevata la presenza di immigrati nella propria zona di residenza e stima che la percentuale di stranieri in Italia si aggiri attorno al 21%.