Forbes presenta i baby politici più influenti al mondo: in classifica anche sei italiani

Anche sei italiani compaiono nella classifica "policy" 2016 dei trenta baby-politici più influenti del mondo , pubblicata da "Forbes" . Si tratta degli Under 30 Anna Ascani (Pd), Luigi Di Maio (M5S), Brando Benifei (Pd), Jacopo Mele (co-fondatore organizzazione filantropica Homo ex machina), Giulia Pastorella, oggi alla London School of economics, e Leonardo Quattrucci, consigliere del Centro europeo per la strategia politica della Commissione Ue.

I nostri connazionali hanno fatto il loro ingresso nelle pagine della nota rivista americana insieme ad altri 24 nomi di giovani emergenti impegnati.



Eletta quando aveva 25 anni, scrive Forbes, Anna Ascani (28 anni) "è la più giovane" parlamentare italiana (Pd): le sue attività principali riguardano l'istruzione, le politiche giovanili e gli affari europei, continua Forbes sottolineando che Ascani è anche presidente dell'intergruppo dei Giovani parlamentari italiani.



Il secondo nella lista è il vicepresidente della Camera, il 29enne Luigi Di Maio (M5s), che è anche il più giovane - scrive Forbes - a ricoprire questa carica poiché aveva 26 anni quando è stato eletto: la sua attività parlamentare ruota attorno alle "politiche ambientali, al rafforzamento delle forze dell'ordine, alla trasparenza amministrativa e agli sprechi della pubblica amministrazione".



Segue l'europarlamentare 30enne ligure Brando Benifei (Pd), membro della commissione Lavoro e affari sociali del Parlamento europeo. C'è poi il 22enne Jacopo Mele, co-fondatore della Fondazione Homo Ex Machina, un'organizzazione filantropica-tecnologica: non è un politico, ma ha contribuito allo sviluppo dell'intelligenza artificiale per i soccorsi nelle calamità naturali e ha "influenzato le politiche su questo tema".



E poi, la 29enne Giulia Pastorella, consulente della HPInc., attualmente impegnata a completare il suo Ph.D. in Studi europei alla London School of Economics. Con lei il 23enne Leonardo Quattrucci, il più giovane consigliere del Centro europeo per la strategia politica della Commissione europea.



Quella dei politici più influenti non è però l'unica lista: Forbes ne ha pubblicate infatti 20 in tutto per un totale di 600 nomi "under 30". E gli italiani non mancano in diverse tra le altre classifiche: c'è il giornalista di La Stampa Francesco Maesano (29 anni) nei "media" e il programmatore Tommaso Checchi (26 anni) in quella dei "giochi". Nella classifica 2015 tra gli italiani c'era anche la fashion blogger Chiara Ferragni (29 anni) nella categoria "Art&Style".