Fondi Lega, Belsito: "Ho lasciato il partito con 40 milioni di euro, chiedete a Maroni e Salvini"

"Quando me ne sono andato dalla Lega ho lasciato quaranta milioni di euro a saldo contabile". E' quanto afferma l' ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito, parlando del sequestro dei fondi del partito in relazione alla truffa ai danni dello Stato, stimata in 49 milioni. "Sono pronto a un confronto con Roberto Maroni e Matteo Salvini, ma sui fatti. Non vale parlare con i tweet", aggiunge.