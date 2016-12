Family Day, la Regione Lombardia aderisce e... illumina il Pirellone

La Regione Lombardia aderirà al Family Day, manifestazione in difesa della famiglia tradizionale, in programma il 30 gennaio a Roma. E non solo lo fa inviando il Gonfalone e una delegazione di assessori e consiglieri, ma sulla facciata di Palazzo Pirelli si è illuminata la scritta luminosa "Family Day". Polemiche in Rete da parte di chi non condivide la posizione e ha lanciato l'hashtag #noninmionome.