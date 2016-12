Family Day, il grande raduno a Roma: "Ora venga respinto il ddl Cirinnà"

Gandolfini: "No adozioni a coppie gay, bambini devono essere tutelati" - Gandolfini ha quindi insistito sulla necessità di evitare la possibilità di adozione da parte di coppie omosessuali, perché la famiglia e soprattutto i diritti dei bambini vanno tutelati: "Senza limiti, la nostra società diventa folle. Inaccettabile l'adozione mascherata da affido".



Gandolfini: "Il ddl Cirinnà deve essere interamente respinto" - Non esistono, per l'organizzatore, vie di mezzo: il decreto Cirinnà "non è accettabile dalla prima all'ultima parola e si rende necessaria una operazione radicale. Non si tratta di mettere a posto qualcosina e cambiare 3 o 4 paroline, il ddl deve essere totalmente respinto".



Gandolfini: "Alle prossime elezioni ci ricorderemo chi ha sostenuto il ddl Cirinnà" - Infine ha lanciato un messaggio ai politici: "Qui ci sono elettori di tutti i partiti. Vi dico: guardate chi ci sta aiutando e chi vi oscura. I prossimi passaggi della legge li seguiremo minuto per minuto e vedremo chi ha ascoltato il messaggio di questa piazza e chi lo ha messo sotto i tacchi. Al momento delle elezioni ci ricorderemo chi si è messo dalla parte della famiglia e dei bambini e chi no, rendendo possibile l'abominevole pratica dell'utero in affitto".



Galletti unico membro del governo presente - Unico presente del governo è il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti. "Il Parlamento - ha sottolineato - dovrà tenere conto della piazza di oggi, perché qui ci sono centinaia di migliaia di famiglie italiane che testimoniano come nel nostro Paese sia radicato il valore della famiglia, intesa come l'unione fra un uomo e una donna e che vuole tutelare il diritto del più debole che è il bambino e che ha il diritto ad avere una mamma e un papà".



Molti gli esponenti del centrodestra al Circo Massimo - Per Forza Italia, oltre a Maurizio Gasparri, c'è il capogruppo alla Camera Renato Brunetta: "Il Paese - ha detto - non è con la minoranza di Renzi, il Paese è qui, ci sono laici e cattolici. Abbiamo presentato decine di emendamenti sulla base dei nostri valori: no al ddl Cirinnà, no all'utero in affitto, sì al riconoscimento delle coppie omoaffettive senza oneri per lo Stato. Porteremo avanti questa battaglia". E mentre Alfano dà la sua adesione via Twitter, sfilano anche Gaetano Quaglieriello, Carlo Giovanardi, Maurizio Lupi, Renato Schifani, Lorenzo Cesa dell'Udc con una delegazione tra cui Paola Binetti.



Giorgia Meloni annuncia di essere incinta - La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha aspettato il Family Day per annunciare la sua gravidanza. "Sono qui - ha infatti detto - in veste di esponente politico e di donna. E, se Dio vorrà, la prossima volta sarò qui anche in veste di madre visto che ho appeso da poco di aspettare un bambino".



Adinolfi (Pd): "Questa folla cambia la storia del Paese" - Il Pd si vede rappresentato da Mario Adinolfi, tra gli organizzatori dell'evento: "Questa folla cambia la storia del Paese. Sugli striscioni qualcuno scrive: 'Renzi ci ricorderemo'. Io invece dico: il palazzo ascolti, Renzi fai le scelte giuste". Altro rappresentante è Giuseppe Fioroni, che i giorni scorsi aveva annunciato al sua presenza "per tutelare i diritti dei bambini".



Guerini: "Ascoltiamo tutti, ma poi deciderà il Parlamento" - A fine giornata, mentre i partiti che appoggiano il governo dibattono tra loro sull'opportunità o meno della legge, arriva lapidaria una nota di Lorenzo Guerini, vicesegretario del partito democratico: "Quando tante persone scendono in piazza per esprimere con civiltà le proprie opinioni è segno che la democrazia è viva. E' successo oggi come la scorsa settimana. Compito della politica è ascoltare tutti, confrontarsi con tutti e poi assumersi la responsabilità della decisione. Sulle unioni civili c'è e ci sarà un dibattito largo e approfondito e poi il Parlamento voterà. Ricerchiamo un ampio consenso ma siamo altrettanto convinti che è giunto il momento di decidere e lo faremo".