Eutanasia, richiesta bipartisan: "Il Parlamento calendarizzi la legge"

Il presidente del gruppo Sel Arturo Scotto, come ha riferito Beatrice Brignone, si era impegnato a portare la vicenda alla riunione dei capigruppo per chiedere di riaprire la calendarizzazione trimestrale, già definita, e inserirvi appunto la legge sul fine vita. La Brignone, che fa parte del Gruppo misto, ha contattato anche il suo capogruppo Pino Pisicchio, che ha dichiarato di essere disponibile anche lui a sollevare la questione. "Lui è cattolico e ha probabilmente una posizione diversa dalla mia - racconta la deputata, subentrata ad Enrico Letta e subito uscita dal Pd per entrare nell'area di Civati -, ma ritiene necessario e importante aprire una discussione. Del resto il Parlamento serve per parlare".



Dopo l'arrivo della legge sul fine vita in Francia, la scorsa primavera, anche in Italia si torna quindi a discutere della delicata questione. Alla conferenza stampa organizzata per riaprire il discorso sulla calendarizzazione c'erano anche parlamentari che non fanno parte dell'Intergruppo come Stella Bianchi del Pd, che sta conducendo una raccolta di firme per la calendarizzazione, e la senatrice democratica Silvana Amati. Ha partecipato anche Mina Welby per mandare un saluto a Max Fanelli. E proprio Fanelli, racconta la Brignone che fa parte del gruppo che lo sostiene "iostoconmax" - "anche se molto affaticato, è galvanizzato e felice per tutta l'attenzione che il suo appello sta ricevendo". Anche la presidente della Camera Laura Boldrini, che lo aveva incontrato a luglio, gli aveva scritto una lettera per chiedergli di riprendere le cure e di avere "un supplemento di fiducia nelle istituzioni". L'Intergruppo si è costituito a settembre proprio con l'obiettivo della calendarizzazione del fine vita.