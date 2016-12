Francia, ok a larga maggioranza alla legge sul fine vita

21:26 - Via libera dell'Assemblea Nazionale francese alla proposta di legge sul fine vita, che propone una "sedazione profonda e continua" per i pazienti in fase terminale. L'Assemblée Nationale ha approvato il testo di legge a larghissima maggioranza, con 436 voti a favore e 34 contrari. La proposta di legge è statapresentata dai deputati Alain Claeys (Partito socialista) e Jean Leonetti (neogollisti, Ump).

La norma completa le disposizioni della legge Jean Leonetti del 2005, proponendo una "sedazione profonda e continua" per i pazienti in fase terminale.



Il testo rende vincolanti le "direttive" dettate dal paziente per rifiutare l'accanimento terapeutico. "Dormire prima di morire per non soffrire": questo, in sintesi, lo spirito del nuovo progetto legislativo, secondo quanto riferito dallo stesso Jean Leonetti.



Il voto nell'emiciclo e' stato turbato da un breve incidente. Ignoti hanno gettato nelle tribune dei deputati della gauche volantini con la scritta: 'No all'eutanasia', 'R come resistenza'" suscitando la reazione del presidente dell'Assemblea, Claude Bartolone.