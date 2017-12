Elezioni, svolta M5S: candidati non iscritti dalla società civile

Il M5S apre, per le sole "sfide dirette", le porte ad esponenti della società civile non iscritti, riprendendo una linea già preannunciata da Silvio Berlusconi e dal Pd e imprimendo una modifica-chiave nelle regole per le candidature che saranno ufficializzate "ad horas". Cambieranno, inoltre, i codici di comportamento per gli eletti e il non-Statuto e ci sarà una stretta "esemplare" sui voltagabbana: una multa da 100mila euro.

Si tratta di una rivoluzione copernicana finalizzata a un obiettivo: competere con tutte le armi a disposizione, nei collegi uninominali, con centrodestra e centrosinistra.



Alle elezioni 2018, intanto, il Movimento candiderà nell'uninominale anche persone che "si sono distinte per professionalita' e competenza" nella società civile e che si sono "avvicinate" ma non iscritte. Non era mai accaduto,i candidati esterni saranno comunque soggetti a parlamentarie, ma la mossa rischia di provocare una dura reazione dell'ala ortodossa.



Nel nuovo Statuto compare in maniera strutturata la figura del capo politico, carica elettiva della durata di 5 anni, rinnovabili con nuova elezione fino a un tetto di dieci anni. Il rinnovo, si precisa nel Movimento, non e' automatico e non va legato a Luigi Di Maio che, fra 5 anni, tra l'altro vedrà scadere i due mandati consentiti dal Movimento. Ma la svolta, anche in questo caso, è rivoluzionaria. E sebbene l'elezione del "capo" avvenga online avvicina il M5S ai partiti tradizionali.



Di Maio: è arrivato il tempo di governare - "E' finita l'epoca dell'opposizione, dobbiamo attrezzarci per governare". Lo ha detto Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, in un incontro nel Milanese. Mantenendo "i nostri valori - ha aggiunto - ci sarà una selezione per dare la possibilità alle migliori energie del Paese di mettersi al servizio" dell'Italia.