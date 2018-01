Elezioni, +Europa: raccoglieremo le firme per andare soli, è l'unica via

Oggi è stata quindi ufficializzata la corsa autonoma di +Europa rispetto al Pd, dovuto a quello che la lista definisce un pasticcio tecnico-giuridico previsto dalla legge elettorale. Pur non opponendosi apertamente ai dem, i leader spiegano che presenteranno i loro nomi per i collegi uninominali. In questa maniera, quindi, distoglieranno voti che potenzialmente potrebbero andare ai candidati dem.



E' da tempo che Emma Bonino e i promotori della lista si sono attivati per cercare di far aggiustare quello che loro considerano un vulnus in sede parlamentare. In un'intervista al Corriere della Sera, infatti, la leader radicale si era lamentata: "Le sembra possibile che dopo cinquant'anni di Radicali io debba dimostrare di esistere? Sono la zia d'Italia e mi chiedono di andare in giro proprio per l'Italia a raccogliere le firme e poter così presentare la mia lista: Più Europa con Emma Bonino". Secondo la legge +Europa dovrà raccogliere oltre 25mila firme.



Secondo quanto affermato in un comunicato dagli esponenti di +Europa, i dem avevano preaprato un emendamento per chiudere la questione ma Renato Brunetta avrebbe fatto saltare tutto: "Il Pd aveva presentato questo emendamento, che è però stato ritirato prima del voto, perché il capogruppo di Forza Italia si era lamentato di non essere stato informato e aveva minacciato - niente meno - di far saltare il bilancio dello Stato e provocare l'aumento dell'Iva (boom!)", scrivono.



Nonostante gli svariati appelli, tutto è rimasto uguale, e ora Emma Bonino non vuole aspettare che "il Pd renda noti i candidati dei collegi uninominali intorno al 20 gennaio". "Noi mica possiamo aspettare il 20 gennaio per fare un apparentamento con il Pd. A quel punto ci rimarrebbero soltanto nove giorni di tempo per raccogliere le firme", ha chiarito la Bonino.



Pd: "Porte aperte per +Europa, noi pronti a sostegno per raccolta firme" - "Per il Pd le porte della collaborazione con la lista +Europa sono sempre aperte. Condividiamo insieme a loro l'urgenza di un nuovo e forte impegno europeista e siamo pronti di conseguenza anche alla leale collaborazione organizzativa, garantendo il nostro lavoro per la raccolta delle firme necessarie per ogni circoscrizione. Il punto vero essenziale è volere lavorare insieme, unendo le nostre forze con un accordo politico. Noi ci siamo con convinzione e spero ci siano anche loro". Lo afferma il vicesegretario del Pd Maurizio Martina.