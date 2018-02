L'Italia si avvicina sempre di più alla data delle elezioni. Un voto che viene guardato con attenzione anche dall'Europa. Secondo il presidente del Partito Popolare Europeo, Joseph Daul, la cosa migliore per l'Italia sarebbe "un governo di centrodestra, un governo che raggruppi i moderati italiani con Berlusconi come garante". A Bruxelles si teme che possano affermarsi movimenti populisti, ma per Daul questa è un'ipotesi remota: "Sono convinto che gli italiani non sono degli estremisti. Quando sono stato in Italia ho visto che sono un pò come i francesi, puntano sulla moderazione. Il voto di protesta si è visto ad esempio a Roma, con la vittoria dei Cinque Stelle, che ha portato a una situazione di caos a livello di gestione della città. Sono certo che la proposta migliore sia il programma del centrodestra che offre buone risposte per il paese e per gli italiani".