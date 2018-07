Dl dignità, Mef: "Arrivato già con dati sui contratti lavoro"

Non si fermano le polemiche sul decreto dignità e sulla tabella dove si ipotizzava una perdita di 8mila posti di lavoro. "Le relazioni tecniche sono presentate insieme ai provvedimenti dalle amministrazioni proponenti, così anche nel caso del decreto dignità, giunto al Mef corredato di relazione con tutti i dati", fanno sapere dal Tesoro in risposta alle parole del ministro Di Maio per il quale quei "numeri" non provenivano dal suo ministero.