Direttori Musei, Franceschini: "Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar"

La sesta sezione del Consiglio, con le ordinanze 2471 e 2472, ha fissato per il 26 ottobre l'udienza pubblica per decidere con sentenza le questioni relative alla legittimità delle nomine dei direttori dei musei. Il Consiglio di Stato quindi, "considerata la mancanza di pregiudizio nei confronti dei ricorrenti vittoriosi in primo grado - titolari di incarichi che durante il corso del processo continuano a svolgere - ha deciso, in via cautelare, che i direttori, le cui nomine erano state annullate dalle sentenze del Tar, riprendano a svolgere le loro funzioni in attesa della sentenza, a tutela della loro posizione lavorativa e retributiva".



Eva Degli Innocenti: "Contenta di mettermi al lavoro" - "Sono molto contenta di poter tornare al museo, felice di riprendere i nostri progetti, che si erano bloccati e di poter lavorare con la città di Taranto che in questi giorni mi ha sostenuta". Eva Degli Innocenti, da venerdì di nuovo alla guida del MarTa di Taranto, commenta così la decisione del Consiglio di Stato che questa sera ha accolto la sospensiva richiesta dal ministero di beni culturali e turismo alla sentenza del tar dello scorso 25 maggio. "La città mi è stata vicina e questa è stata una cosa molto bella, ha dimostrato di credere al nostro progetto e si è stretta attorno al museo, questa per me è stata la più grande vittoria". Ora, prosegue, "andiamo avanti, vedremo come si svilupperà la questione, spero proprio che si possa andare avanti, soprattutto in difesa del servizio pubblico di cui mi ritengo una convinta sostenitrice".



Paolo Giulierini: "Immensamente felice" - "Immensamente felice di tornare al lavoro e di essere a servizio del Mibact , del Mann e di Napoli": è il commento di Paolo Giulierini direttore del Museo Archeologico di Napoli alla notizia dell'accoglimento da parte del Consiglio di Stato della sospensiva relativa alla sentenza del Tar che aveva fatto decadere la sua nomina. Per Giulierini si erano mobilitati con petizioni e flash mob sia i dipendenti del museo che gruppi di intellettuali e cittadini napoletani, manifestando la loro solidarietà con l'archeologo-manager toscano che ha rilanciato il Museo con la riapertura di sezioni importanti come l'egizia e l'epigrafica , Striscioni sono esposti da giorni all'esterno del Museo con la scritta "Io sto con Giulierini".