Di Maio: "Salvini scelga tra rivoluzione o restaurazione"

Salvini "deve scegliere la rivoluzione o la restaurazione restando con Berlusconi". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, nel corso di un comizio a Udine. "Non permettete a nessuno di usare le Regionali per aumentare il peso contrattuale per il governo. Non ho paura di perdere, ho enorme rispetto di questa regione. Pensare che Mattarella si faccia influenzare dalle Regionali per dare un pre-incarico è disonesto intellettualmente".