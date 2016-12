Di Maio replica a Renzi:ho solo 12% di assenze,votino tagli stipendi

"Ho solo il 12% di assenze, sono un vicepresidente della Camera, quando non voto, mi trovo o a presiedere o a svolgere un'altra serie di funzioni". Lo afferma Luigi Di Maio (M5S) replicando a Matteo Renzi sulle sue assenze in aula che, rivendica l'esponente del Movimento cinque stelle, "sono in linea" con quelle degli "altri tre vicepresidenti". "Oggi in Aula c'è una legge che dimezza lo stipendio dei Parlamentari il Pd la vota o no?", dice Di Maio.