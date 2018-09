Di Maio: "La pace fiscale non aiuterà i furbetti, non è un condono" | "Olimpiadi 2026? Stato non deve mettere un euro"

Secondo il ministro del Lavoro, intervenuto a Radio 24 durante il suo viaggio in Cina, "chi evade il fisco deve andare in galera. Sta nel contratto e quindi si deve fare".



"Non vogliamo far rientrare capitali mafiosi dall'estero" - Per quanto riguarda la pace fiscale, ha spiegato il vicepremier, "tecnicamente si tratta del meccanismo di saldo e stralcio, quindi di una procedura attiva presso la pubblica amministrazione su soldi dichiarati". Di Maio si è poi detto "d'accordo che un milione di euro sia una soglia troppo alta" e ha assicurato che "non vedremo scudi fiscali", perché "è chiaro che non vogliamo far rientrare capitali mafiosi o corrotti dall'estero".



"Olimpiadi 2026? Lo Stato non deve mettere un euro" - Dopo aver ribadito che lo "Stato non deve mettere un euro" nell'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, il vicepremier ha precisato: "Il Coni doveva scegliere tra 3 candidature: siccome sono tre forze politiche diverse il Coni ha detto 'facciamo le Olimpiadi del Nord' e così alla fine si è creato soltanto il caos per un cerchiobbottismo ben noto. La situazione è impraticabile. Poi se ci sono Milano e Cortina con il Veneto e la Lombardia devono andare avanti, ma senza che lo Stato ci metta i soldi e nemmeno le garanzie".



"Quelle su aumento dell'Iva sono fake news" - Il ministro del Lavoro ha assicurato che, nonostante quanto circolato nei giorni scorsi, non ci sarà nessun aumento dell'Iva: "E' una fake news, non è assolutamente vero, perché in questo governo non si permetterà ai soldi di uscire dalla porta ed entrare dalla finestra. Non vogliamo fare il gioco delle tre carte".



"Deficit oltre 2% tabù? Dovevano dircelo prima" - "La legge di bilancio - ha proseguito Di Maio - deve esser amica degli italiani dopo tanti anni di lacrime e sangue se per farlo serve un po' di deficit non dobbiamo avere paura di sforare il 2% a meno che il 2% non sia diventato un tabù, però ce lo dovevamo dire prima".



"Risarciremo risparmiatori truffati dalle banche" - Nella manovra, ha affermato ancora Di Maio, ci sarà un meccanismo per "risarcire i risparmiatori frodati dalle banche", dal 2019 si inizierà con coloro che sono stati truffati "dal decreto 'salva padre della Boschi'". Poi ha annunciato che "ci sarà un collegato alla legge di bilancio con un pacchetto per le imprese, decertificazioni, eliminazione di registri e di cose inutili e semplificazioni".