"Un sindacalista che prende la pensione d'oro o finanziamenti da tutte le parti ha poca credibilità per rappresentare un giovane di trent'anni", ha aggiunto Di Maio.



"Serve manovra shock su costo del lavoro" - Per quanto riguarda, poi, il costo del lavoro, il candidato premier del M5s è convinto che "abbiamo bisogno di una manovra shock, dobbiamo dare possibilità alle imprese e studi professionali di assumere per far riprendere l'economia e ridare gettito allo stato: così si può pagare il debito e si possono fare ulteriori investimenti sull'abbassamento del costo di lavoro".



"Internet più grande fabbrica di posti di lavoro" - Secondo Di Maio, "internet è la più grande fabbrica di posti di lavoro". "Se avessimo aumentato del 35% gli investimenti su Internet avremmo il 5% di disoccupazione giovanile in meno - ha proseguito -. Se avessimo la diffusione internet dell'Olanda ora avremmo 270mila nuovi posti di lavoro". C'è dunque un modo per combattere la disoccupazione: "Per avere un processo di recupero posti di lavoro vanno fatti investimenti in tecnologia".



Poletti: "Rispettare l'autonomia dei sindacati" - "I sindacati hanno la loro autonomia e la loro responsabilità, credo vada rispettata, perché sicuramente sanno, per la storia che hanno alle spalle, qual è la situazione che vivono. Quindi valutano ogni giorno, ne sono certo, il dato di adeguatezza che è presente". Lo afferma il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, commentando le parole sui sindacati del candidato premier M5s, Luigi Di Maio."Una delle regole del funzionamento della democrazia è il rispetto delle sfere di competenze e responsabilità di ognuno", dice il ministro dal G7 di Venaria.