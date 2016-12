Detenuto suicida, Buonanno shock: "Uno in meno, risparmiato denaro"

18:03 - "Se si è ammazzato è una scelta sua, abbiamo risparmiato tanti soldi. Uno in meno da mantenere". Lo ha detto Gianluca Buonanno commentando gli insulti scritti su Facebook da alcuni poliziotti dopo il suicidio, nel carcere milanese di Opera, di un detenuto romeno. "Io gli agenti li capisco - dice l'esponente leghista -. I delinquenti come quelli non hanno nessun limite e tanti di quella stirpe, i romeni, uccidono, massacrano e rubano per quattro soldi".

Le frasi shock dell'europarlamentare sono state pronunciate durante la trasmissione "La Zanzara" su Radio 24. Buonanno difende strenuamente gli autori dei commenti: "C'è uno Stato che fa schifo e questi rischiano la vita per 1.200 euro al mese. Quelli che hanno fatto certi commenti li capisco".



E conclude: "Che sia morto un superdelinquente non me ne importa. Uno in meno da mantenere, sono d’accordo con molti commenti che leggo online".