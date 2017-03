"Oggi al #Lingotto17 con Matteo Renzi. Più forza al Pd per il futuro dell'Italia". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in apertura della terza e ultima giornata della convention renziana per il congresso. Sul palco dell'ex stabilimento Fiat si alterneranno, tra gli altri. il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Graziano Delrio, l'ex sindaco di Torino e segretario Ds, Piero Fassino. Chiude Matteo Renzi.

Orfini: "La sinsitra siamo noi" - "Sinistra è una parola bella davvero - ha detto il reggente del Pd Matteo Orfini -, che si porta dietro una storia, che è speranza e passione, e noi dobbiamo sempre stare attenti a maneggiare la parola sinistra che non va chiusa in uno spazio angusto, che non può essere minoranza o essere chiusa in un partitino. La sinistra italiana siamo noi, è il Pd. Poi, ci interessa discutere con tutti".