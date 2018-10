Conte: "Per gli Usa non siamo a rischio, economia Italia è solida"

"Steve Mnuchin, segretario al Tesoro degli Usa, ha dichiarato che l'Italia non rappresenta un fattore di rischio. Stesso concetto lo ha espresso anche Nick Gartside, capo della divisione reddito fisso di Jp Morgan, e quindi non certo una fonte vicina al governo". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte aggiungendo: "In mezzo a tante voci che alimentano allarmismo, queste invece confermano la solidità dei fondamentali dell'economia italiana".