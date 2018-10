Confusione e troppi paletti, ecco perché il reddito di cittadinanza è un mistero

Nei recenti sondaggi (Ipsos, Tecné, Euromedia) l’opinione sui benefici del Reddito di cittadinanza è esattamente spaccata in due. Come mai? Confusione, comunicazione contraddittoria, paletti e regole da definire potrebbero trasformarlo in un boomerang per il governo e per il MoVimento. Ecco i punti caldi.



"Rom per bene” e destinatari. Uno degli aspetti più controversi è la platea alla quale la misura si rivolge, complice anche la “schizofrenia” degli annunci ad effetto. Molto si è discusso sugli extracomunitari che potrebbero accedervi, in particolare sulla questione dei rom. Il reddito, ha specificato Di Maio, “spetta solo a cittadini italiani residenti su suolo da dieci anni”. Ma il problema è che nel nostro Paese sono 90.000 i rom italiani (secondo l’Ufficio Nazionale Anti Discriminazione Razziale) e di questi almeno 7.200 con Isee pari a zero, e quindi i sicuri beneficiari della legge di sostegno economico previsto dall’esecutivo.



Un "bug" non previsto, che nonostante la brillante uscita di Salvini (“ai rom italiani ma solo se per bene”) genera malcontento nell'opinione pubblica e imbarazzo nel governo. Anche perché indirizzare la misura solo a cittadini italiani rischierebbe di essere incostituzionale. Oltre alla questione dei residenti, quello che sappiamo è che bisogna essere maggiorenni, essere disoccupati o inoccupati, avere un reddito di lavoro inferiore ai 780 euro, la soglia di povertà in Italia stabilita dall’Istat. Ma attenzione, non bisogna considerarla come quota individuale. Vista la coperta corta (il reddito di cittadinanza immaginato dal M5s in un primo momento poteva contare su un portafoglio di 17-18 mld) , i requisiti sono sempre più stringenti. Questione casa. In un primo momento anche i proprietari di un immobile (prima abitazione), potevano accedere alla misura. Ora invece, chi ha una casa di proprietà non ha diritto all'intera quota ma a questa viene detratta una quota definita “affitto imputato”, che ammonta a 380 euro. Limiti anche sui nuclei familiari: in una famiglia con i genitori disoccupati e figli a carico il sussidio è fino a 1.630 euro, mentre per una famiglia con due genitori e un solo figlio la quota è di 1.014 euro. Calcoli che mandano in confusione i beneficiari.