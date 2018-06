Comunali 2018, Sgarbi eletto sindaco a Sutri: "Sono soddisfatto"

Vittorio Sgarbi è stato eletto sindaco di Sutri, in provincia di Viterbo, con il 58,79% delle preferenze, pari a 2.207 voti. Il critico d'arte ha preceduto il candidato della Lista Civica Sutri, Luigi Di Mauro, che si è fermato al 41,20% (1.547 voti). "Sono felice e soddisfatto", il commento di Sgarbi che in passato ha già ricoperto il ruolo di primo cittadino, dal 2008 al 2012, nel comune siciliano di Salemi.

Sgarbi, nell'annunciare la sua candidatura nel comune viterbese aveva detto di voler rinunciare a ogni indennità e di fornire il suo operato a titolo gratuito. "Come deputato presenterò subito una proposta per "Sutri città d'arte. Inoltre, porterò un contributo annuale alle iniziative culturali di 25.000 euro attraverso la Fondazione Ligabue. Sutri deve diventare come Spoleto. Coinvolgerò anche la Fondazione Fendi. La cultura deve trionfare", aveva promesso Sgarbi in periodo elettorale.