Centrodestra, Salvini: vedrò Berlusconi quando agende saranno libere

Con Berlusconi "ci vedremo quando tutti potremo vederci, quando le agende sono libere, non so dove: io da lunedì a giovedì sarò a Strasburgo". Matteo Salvini risponde così a chi gli chiede del vertice del centrodestra annunciato per la prossima settimana. "Il mio avversario - precisa - sono Renzi e Gentiloni. Bisogna mandarli a casa, e il M5S non è l'alternativa. Poi, chi prenderà un voto in più guiderà il centrodestra, ma non è il momento di pensarci".