Centrodestra: "A noi la presidenza del Senato, al M5s quella della Camera"

Per la presidenza del Senato, Silvio Berlusconi punterebbe su Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama. Il nome del candidato è stato condiviso da tutto lo stato maggiore del partito, che il leader ha incontrato prima del vertice con i numeri uno di Lega e Fratelli d'Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Presenti alla riunione anche Renato Brunetta, Gianni Letta e lo stesso Romani.



"Il centrodestra riconosce in ciascun ramo del Parlamento un vicepresidente a ogni gruppo parlamentare che non esprima il presidente. Confidiamo che una tale proposta così rispettosa del voto degli italiani possa essere accolta positivamente da tutte le altre forze in campo", recita ancora il comunicato.