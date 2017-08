Campidoglio, via l'assessore Mazzillo: al Bilancio arriva Lemmetti

I rapporti con la Raggi si erano fatti tesi dopo che Mazzillo, in un'intervista a La Repubblica, ha auspicato una presa di distanza del sindaco rispetto al leader M5s Beppe Grillo e alle sue direttive. L'abbandono da parte di Mazzillo della delega alle Politiche abitative era apparso soltanto il prologo dell'addio definitivo.



La nomina di Lemmetti, che a Livorno era assessore nella giunta Nogarin (M5s), viene ufficializzata via Facebook dalla Raggi. "Abbiamo davanti un sfida importante e allo stesso tempo difficile: rilanciare la nostra città e risollevarla dal baratro in cui l'hanno gettata", scrive in un post. "Voglio ringraziare Andrea Mazzillo per il lavoro portato avanti finora sulla base di un progetto che abbiamo condiviso, quello del nostro programma di governo che continua con lo stesso impeto ed entusiasmo dell'inizio. Confermo la stima personale nei confronti dell'ex assessore ma la priorità resta quel progetto che ha portato il M5s in Campidoglio", aggiunge.



"Negli ultimi tre anni - sottolinea il sindaco - Lemmetti ha ricoperto l'incarico di assessore al Bilancio e alle Partecipate del Comune di Livorno dove ha contribuito a trasformare l'Aamps, azienda partecipata che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti, da una macchina inefficiente con oltre 40 milioni di euro di debiti in una realtà solida che nel 2016 ha addirittura prodotto 2,3 milioni di euro di utili. L'Aamps oggi è un'azienda capace di stare sul mercato con le proprie gambe e in grado di creare un sistema virtuoso di gestione dei rifiuti che, anche grazie all'introduzione della raccolta porta a porta, porterà nei prossimi anni allo spegnimento dell'inceneritore di Livorno".



I commenti sarcastici dalle opposizioni non si sono fatti attendere. Con il senatore Pd Andrea Marcucci che su Twitter scrive: "La giunta Raggi non ha voluto le Olimpiadi ma ha raggiunto un record olimpico: ha sfiduciato tre assessori al Bilancio in un anno". Prima di Mazzillo, quel ruolo era stato ricoperto da Marcello Minenna e da Raffaele De Dominicis.