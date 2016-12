Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 1 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 2 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 3 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 4 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 5 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 6 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 7 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 8 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 9 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 10 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 11 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 12 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 13 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 14 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 15 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 16 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 17 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 18 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 19 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 20 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 21 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 22 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 23 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 24 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 25 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 26 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 27 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 28 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina 29 di 29 LaPresse LaPresse Roma 2024, la turbolenta assemblea capitolina leggi dopo slideshow ingrandisci

"L'assessore al Bilancio si è dimesso il primo settembre e la Raggi in tutto questo tempo non ha mai voluto incontrarmi", avrebbe raccontato Fermante ad alcuni collaboratori. "Nella situazione in cui versa il Campidoglio i rischi sono troppo alti: i conti sono peggiorati, io sto in prima linea, esposto a critiche spesso feroci, senza che nessuno mi dica cosa fare. Una responsabilità enorme, che non posso sopportare da solo", avrebbe aggiunto.



"Se Fermante si dimesso? L'ho appreso adesso a mezzo stampa, verificherò quello che è successo". Così il capogruppo del M5s in Campidoglio Paolo Ferrara commenta il giallo sulle dimissioni. "Non mi risulta che Fermante abbia rimesso l'incarico - afferma poi il presidente della Commissione capitolina Bilancio Marco Terranova -, non sono informato abbastanza per rispondere". E per il Campidoglio Fermante "è regolarmente al lavoro".



Il sindaco Raggi per ora tira dritto e s'incarica della delega al Bilancio. "In settimana saranno resi noti i nomi dei due nuovi assessori", assicura la Raggi che esclude le quote rosa in Campidoglio. "Sono discriminatorie e offensive per le donne", dice.



Intanto l'Assemblea comunale ha approvato a maggioranza la mozione del M5s per dire "no" ai Giochi olimpici. Il testo "impegna il sindaco e la sua giunta affinché ritirino la candidatura della città a ospitare le Olimpiadi e Paralimpiadi del 2024 e a tal fine adottino gli atti e le iniziative necessarie". Al termine dell'intervento di una consigliera M5s a sostegno della contrarietà alla candidatura di Roma 2024 sono arrivati applausi dagli scranni dei consiglieri pentastellati e dal pubblico.