Campagna social per la Regione Campania, il caso sul tavolo della Ue

Per la " campagna social " la Regione ha speso 40mila euro: 10mila per Facebook , 5mila per Twitter, 25mila per Google. E in poche settimane la pagina web della Campania ha moltiplicato i "mi piace", passati in tre settimane a 4mila a 55mila. La Regione con più "like" in Italia. Seguita dalla Puglia, a quota 53mila. Ma il caso è arrivato sul tavolo di Bruxelles, come scrive il Corriere del Mezzogiorno.

D'altra parte chi naviga sul social creato da Marck Zuckerberg sa molto bene che per arrivare a numeri così servono investimenti non indifferenti. I "mi piace" tra l'altro non compaiono in automatico ma hanno bisogno sempre di un ok dagli altri utenti. Con la campagna Facebook, si legge sul "Corriere del Mezzogiorno", è stato raggiunto un numero enorme di contatti, ed ecco che è scattata la scalata dei "like". Prima la Campania dunque, seguita dalla Puglia, a quota 53mila. E sotto la notizia, proprio su Facebook, è arrivato questo commento da parte di un lettore: "Uanema!", cioè "alla faccia".



A portare il caso all'attenzione di Bruxelles sono stati i deputati europei del gruppo Forza Italia, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stefano Maullu, Alberto Cirio e Fulvio Martusciello. I quali hanno annunciato un'interrogazione urgente per chiedere se quella campagna sia stato finanziata con fondi strutturali Poin. La richiesta è se quelle spese siano rendicontabili e se la commissione le approvi. Inoltre, gli esponenti forzisti definiscono queste come "spese simili a quella che sempre la Campania affrontò per finanziare il concerto di Elton John", come dice una nota degli azzurri, che si chiedono anche "quanto sia costata questa operazione di marketing". E Armando Cesaro, presidente del gruppo forzista in Consiglio regionale, attacca: "De Luca ha comprato i like su Facebook coi fondi europei? Vedremo se lo ha fatto legittimamente o meno".



Le risorse utilizzate per la voce Internet del piano sono risorse Poin, cioè destinate alla promozione di cultura e turismo. Il responsabile dell'informazione multimediale della Regione Mario De Rosa dice che "si tratta di fondi comunitari, ma indiretti, cioè al ministero dei Beni culturali che, se non utilizzati, sarebbero danti persi".



Insomma, in Regione sostengono che quei soldi sono andati per comunicazione e promozione e, "se adesso la nostra pagina Fb è la prima tra le Regioni, è qualcosa di cui andare orgogliosi".