Bruxelles, Salvini replica ai fotomontaggi: "Io sciacallo? Sinistra di malati mentali"

Critiche e fotomontaggi online non sono andati giù a Matteo Salvini , accusato di essere uno "sciacallo" per le foto da Bruxelles pubblicate poco dopo gli attentati di martedì . Il leader della Lega Nord attacca: "In Italia abbiamo la sinistra più imbecille d'Europa: ci sono 32 morti e loro giocano con le foto di Salvini. Mi fanno passare come più pericoloso dei terroristi, sono dei malati mentali".

"Ieri a Bruxelles abbiamo vissuto una giornata impegnativa: è il caso di ricordare che i morti, e 32 li devono ancora riconoscere, sono i figli del buonismo dell'accoglienza a tutti i costi", ha tuonato il numero uno del Carroccio. "E' ora di dire che i potenziali delinquenti non devono venire a casa nostra", ha aggiunto.



"Subito vertice Ue-Nato-Russia" - Salvini ha inoltre inviato una lettera indirizzata al presidente del consiglio italiano, Matteo Renzi, e al presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, per chiedere "la convocazione immediata di un vertice tra Europa, Nato e Russia". "Putin da solo ha fatto contro l'Isis più di quanto sia stata in grado di fare l'Europa tutta insieme", ha scritto il leader leghista.



Salvini, sottolineando ancora una volta "l'urgenza e la necessità di ritirare immediatamente le sanzioni tutt'ora in vigore contro la Russia", vuole che "Mosca sia protagonista in questa fase dopo che l'Europa ha dimostrato per l'ennesima volta tutta la sua debolezza e incapacità di difesa".