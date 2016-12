Brexit, Di Battista attacca Renzi: "Ipocrita, non parli di banche"

Duro attacco del deputato M5S Alessandro Di Battista alla Camera dopo l'intervento del premier Matteo Renzi su Brexit e in vista del Consiglio europeo: "Non mi faccio intimorire da questo bulletto". "Dovrebbero mettere la tassa sull'ipocrisia: lei non può dire che l'Europa si deve occupare meno di banche e più della gente comune, lei che ha fatto i provvedimenti sulle banche e ha il padre del ministro Boschi in banca Etruria", ha concluso.