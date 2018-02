Bonino: "Irresponsabile chiedere l'abrogazione della legge Fornero"

Migranti - Il problema dell'immigrazione irregolare "non va negato, ma va gestito" anche perchè è irrealistico proporre l'espulsione di tutti gli irregolari. "Ciò che allarma - ha osservato Bonino al forum Facebook Ansa - sono i 400-450 mila irregolari. Se regolarizzassimo chi già lavora ma in nero, la palude di irregolarità si prosciugherebbe di molto". In più si potrebbe ricorrere ad altri strumenti usati in altri Paesi, come "la sponsorship". "Non dico che non è problema - ha insistito - non la faccio facile. Non si mette la polvere sotto tappeto, ma non si espellono 600 mila irregolari anche perchè abbiamo accordi per il rientro con soli 4 Paesi. Se ben gestita l'immigrazione può essere utile.

"Nel processo che spero si rimetta in moto in Ue - continua Bonino - penso che quello dell'integrazione debba diventare una politica comune. Nel 2003 con il Trattato di Dublino non avevamo capito quello che sarebbe successo. Proponemmo nel 2012 un referendum per adeguare la Bossi-Fini e non arrivammo a raccogliere le firme necessarie. La Ue oggi può fare poco perchè la 'saggezza' degli Stati membri non ha mai voluto che l'integrazione divenisse una competenza europea ma è rimasta una responsabilità nazionale, come il controllo delle frontiere esterne".



Europa - "Il nostro europeismo rispetto al Pd è più determinato, costante, tetragono, non altalenante e più appassionato, più attento alle procedure", afferma Emma Bonino. "L'Ue implica un'attenzione ed una politica costante, un modo di vedere come funziona, di come trarre profitto dal progetto europeo".

"Il discrimine per noi - prosegue - è tra un governo europeista, più o meno timido, e un governo sovranista che ci vedrebbe all'opposizione. La Legge elettorale non prevedeva programmi comuni, per questo abbiamo fatto la scelta di apparentamento con Pd, perchè per noi la vera sfida e il vero pericolo è il blocco sovranista che va da Di Maio all'altra parte. Di qui c'è un blocco europeista, magari più timido di come siamo noi".