Boccia: "Confindustria crede nella Lega" | Calenda: "Endorsement vergognoso"

Non si è fatta attendere la controreplica di Boccia. Calenda "ha parlato di una Confindustria appiattita e non ha avuto parole tenere nei nostri confronti - ha detto il presidente dell'Associazione industriali -. In realtà Calenda non è neanche in grado di organizzare una cena a casa sua con i compagni di partito".



L'endorsement di Boccia alla Lega - "Di questo governo crediamo fortemente nella Lega, è una componente importante, qui non si tratta di regionalità ma di risposte vere ai cittadini", aveva detto il presidente di Confindustria, a margine dell'Assemblea dell'associazione di Vicenza. "Abbiamo grandi aspettative nei confronti della Lega c'è un rapporto storico di molti nostri imprenditori con i governatori della Lega in Veneto, in Lombardia e in Friuli Venezia Giulia. C'è una storia di complessità, di confronto serrato che abbiamo con la politica locale e che ci aspettiamo che questo possa essere anche un'attenzione a livello nazionale. Non solo alle nostre questioni categoriali - aveva quindi aggiunto Boccia - ma all'interesse di tutto il Paese".